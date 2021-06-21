Украина пригрозила России турецкими беспилотниками
Украина закупила у Турции ударные беспилотные летательные аппараты, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать», сообщил турецкому агентству Anadolu украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, «беспилотники необходимы для сдерживания России», а вооружение Киев закупает «для защиты». Кулеба отметил, что Москва якобы прикладывает усилия для того, чтобы отговорить другие страны от продажи оружия Киеву.
На днях украинские инженеры показали на видео работу ударного стелс-беспилотника ACE ONE. На кадрах дрон поражает другой беспилотник, а также уничтожает модель танка Т-90, который состоит на вооружении России и ряда других стран.
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