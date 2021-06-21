Украина пригрозила России турецкими беспилотниками

Украина закупила у Турции ударные беспилотные летательные аппараты, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать», сообщил турецкому агентству Anadolu украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украина увеличила число полетов беспилотников на российско-украинской границе

По его словам, «беспилотники необходимы для сдерживания России», а вооружение Киев закупает «для защиты». Кулеба отметил, что Москва якобы прикладывает усилия для того, чтобы отговорить другие страны от продажи оружия Киеву.

На днях украинские инженеры показали на видео работу ударного стелс-беспилотника ACE ONE. На кадрах дрон поражает другой беспилотник, а также уничтожает модель танка Т-90, который состоит на вооружении России и ряда других стран.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:БеспилотникиУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры