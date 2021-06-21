Украина пригрозила России турецкими беспилотниками

По его словам, «беспилотники необходимы для сдерживания России», а вооружение Киев закупает «для защиты». Кулеба отметил, что Москва якобы прикладывает усилия для того, чтобы отговорить другие страны от продажи оружия Киеву.

На днях украинские инженеры показали на видео работу ударного стелс-беспилотника ACE ONE. На кадрах дрон поражает другой беспилотник, а также уничтожает модель танка Т-90, который состоит на вооружении России и ряда других стран.

