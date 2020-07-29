Украина пожаловалась на парад в Крыму генсеку ООН
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу в связи с проведением военно-морского парада в Севастополе по случаю дня ВМФ России.
Украинский дипломат, в частности, указала, что парад в Севастополе нарушает нормы международного права и резолюцию Генассамблеи ООН. В своём обращении Кислица выступает с осуждением милитаризации Крыма, в которой Киев видит угрозу региональной безопасности, передаёт РИА ФАН.
По мнению дипломата, проведение парада в Крыму – попытка эскалации в двусторонних отношениях.
МИД Украины в связи с парадом передал ноту протеста посольству РФ в Киеве. Ранее Киев протестовал против парада, состоявшегося в Крыму по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также против приезда президента РФ Владимира Путина на судоверфь в Керчи.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
824 тыс.+5 395 / сут.
Умерли
13 504+150 / сут.
Выздоровели
612 тыс.+8 888 / сут.
- Авиакомпания S7 возобновит полёты в Анталью 10 августа
- Суд разморозил активы крабового предприятия, которое пыталась купить Собчак
- Украина пожаловалась на парад в Крыму генсеку ООН
- В Пентагоне сочли российские подлодки «серьёзной проблемой» для США
- Москвичей предупредили о грозах в среду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru