Украина пожаловалась на парад в Крыму генсеку ООН

По мнению дипломата, проведение парада в Крыму – попытка эскалации в двусторонних отношениях.

МИД Украины в связи с парадом передал ноту протеста посольству РФ в Киеве. Ранее Киев протестовал против парада, состоявшегося в Крыму по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также против приезда президента РФ Владимира Путина на судоверфь в Керчи.

