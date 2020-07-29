Украина пожаловалась на парад в Крыму генсеку ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу в связи с проведением военно-морского парада в Севастополе по случаю дня ВМФ России.

Украинский дипломат, в частности, указала, что парад в Севастополе нарушает нормы международного права и резолюцию Генассамблеи ООН. В своём обращении Кислица выступает с осуждением милитаризации Крыма, в которой Киев видит угрозу региональной безопасности, передаёт РИА ФАН.

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По мнению дипломата, проведение парада в Крыму – попытка эскалации в двусторонних отношениях.

МИД Украины в связи с парадом передал ноту протеста посольству РФ в Киеве. Ранее Киев протестовал против парада, состоявшегося в Крыму по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также против приезда президента РФ Владимира Путина на судоверфь в Керчи.

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ФОТО: РИА Новости / Василий Батанов
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