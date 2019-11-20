Украина потребует от России компенсацию за имущество крымских портов

Украина выступит с требованием к России выплатить компенсацию из-за имущества в портах Крыма. Соответствующее обращение готовит Администрация морских портов Украины (АМПУ), пишет RT. Поясняется, что речь идет о выплате компенсации убытков, которые страна понесла из-за присоединения Крыма к России.

Уточняется, что стоимость имущества, которое якобы было незаконно присвоено оценивается в 3,28 миллиарда рублей.

В Администрации морских портов Украины добавили, что если в течение полугода не будет получен ответ кабинета министров по этому вопросу, то дело перейдёт на рассмотрение в международный арбитраж.

Ранее Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных, власти стран завершают согласование обмена своими гражданами, находящимися в СИЗО и местах заключения. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что Владимир Зеленский имеет возможность сделать обмен военнопленными выгодным для Украины и для украинской геополитики.

