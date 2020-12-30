Украина попросила Боснию предоставить икону, подаренную Лаврову, для экспертизы

Председатель Президиума БиГ Милорад Додик вручил министру Лаврову позолоченную икону XVIII века, которая была, по предварительным данным, создана в Луганске. Посольство Украины направило ноту, в которой потребовало вернуть святыню Киеву.

Прокуратура БиГ инициировала проверку происхождения святыни. 23 декабря Россия передала икону в посольство БиГ в Москве, хотя Милорад Додик утверждал, что реликвия не имеет криминального прошлого и являлась семейной иконой.

Посол БиГ в Москве Желько Самарджия доставил икону обратно в Восточное Сараево. В пресс-службе Додика заявили, что посольство Украины в БиГ не сумело доказать свои права на икону.

