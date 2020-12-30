Украина попросила Боснию предоставить икону, подаренную Лаврову, для экспертизы
МИД Украины попросило власти Боснии и Герцеговины (БиГ) предоставить подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову икону, чтобы провести экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя украинского МИД Олега Николенко.
Председатель Президиума БиГ Милорад Додик вручил министру Лаврову позолоченную икону XVIII века, которая была, по предварительным данным, создана в Луганске. Посольство Украины направило ноту, в которой потребовало вернуть святыню Киеву.
Прокуратура БиГ инициировала проверку происхождения святыни. 23 декабря Россия передала икону в посольство БиГ в Москве, хотя Милорад Додик утверждал, что реликвия не имеет криминального прошлого и являлась семейной иконой.
Посол БиГ в Москве Желько Самарджия доставил икону обратно в Восточное Сараево. В пресс-службе Додика заявили, что посольство Украины в БиГ не сумело доказать свои права на икону.
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