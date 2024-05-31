Украина подписала соглашения о безопасности с Исландией и Норвегией

По его словам, на поддержку Украины с 2023 по 2027 год Королевство выделит 6,4 млрд евро, при этом в текущем году Осло направит Киеву не менее 1,2 млрд евро.

Также Норвегия направит дополнительные средства для развития украинской противовоздушной обороны и предоставит ВСУ зенитный ракетный комплекс NASAMS для борьбы с БПЛА, баллистическими и крылатыми ракетами, вертолётами и самолётами.

Соглашение Украины с Исландией предусматривает ежегодную финансовую поддержку Киева на период с 2024 по 2028 год, её размер составит порядка 29 млн долларов. Кроме транспортировки военной помощи от союзников по НАТО, Рейкьявик также будет оказывать экономическую и гуманитарную поддержку.

Ранее Украина подписала соглашение о сотрудничестве в области безопасности со Швецией и Данией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

