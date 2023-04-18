СМИ сообщили о встрече Лукашенко с Пушилиным

Белорусский президент Александр Лукашенко встречается в Минске с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, телеграм-канал «Пул первого».

«Первый сегодня встречается врио главы ДНР Денисом Пушилиным», - говорится в сообщении.

Ранее Пушилин подписал указ об упразднении генеральной прокуратуры республики, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Денис ПушилинАлександр Лукашенко

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