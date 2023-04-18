СМИ сообщили о встрече Лукашенко с Пушилиным
18 апреля 202311:31
Белорусский президент Александр Лукашенко встречается в Минске с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, телеграм-канал «Пул первого».
«Первый сегодня встречается врио главы ДНР Денисом Пушилиным», - говорится в сообщении.
Ранее Пушилин подписал указ об упразднении генеральной прокуратуры республики, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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18 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru