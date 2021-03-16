Украина отреагировала на задержание своего разведчика в Крыму

Владислав Есипенко был задержан за проведение "разведывательно-подрывной деятельности" в интересах спецслужб Украины. В ФСБ отметили, что Есипенко фотографировал и снимал на видео крупные инфраструктурные и социальные объекты в Крыму.

У задержанного было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое хранилось в его личном автомобиле. Он пояснил, что оно должно было обеспечить ему безопасность. В настоящий момент Есипенко находится в СИЗО.