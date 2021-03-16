ФСБ задержала в Крыму работавшего на Украину россиянина с бомбой
Гражданин России задержан в республике Крым по подозрению в разведывательно-подрывной деятельности в интересах украинских спецслужб, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В сообщении говорится, что «гражданин РФ Есипенко В.Л.» осуществлял на территории полуострова «фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей». Кроме того, у подозреваемого также обнаружили взрывное устройство,
Задержанный признался, что информацию собирал по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле, сообщают «Известия».
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в ЦОС ФСБ РФ рассказали о задержании 72 подпольных оружейников в 28 регионах страны, сообщает Газета.ру. В ходе масштабной спецоперации ФСБ, СК и Росгвардии ликвидированы 37 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
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