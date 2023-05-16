Украина официально вступила в киберцентр НАТО
Украинское Министерство иностранных дел объявило, что Украина официально вступила в центр передового опыта совместной киберзащиты НАТО.
В своих соцсетях ведомство указало, что в штаб-квартире киберцентра в Таллине 16 мая был официально поднят национальный украинский флаг.
Центр передового опыта совместной киберзащиты НАТО является многонациональной и междисциплинарной организацией, задачей которой является расширение сотрудничества и улучшение обмена информацией между станами Североатлантического альянса в сфере киберзащиты.
Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина рассчитывает получить приглашение вступить в НАТО в июне, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru