Украина официально вступила в киберцентр НАТО

В своих соцсетях ведомство указало, что в штаб-квартире киберцентра в Таллине 16 мая был официально поднят национальный украинский флаг.

Центр передового опыта совместной киберзащиты НАТО является многонациональной и междисциплинарной организацией, задачей которой является расширение сотрудничества и улучшение обмена информацией между станами Североатлантического альянса в сфере киберзащиты.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина рассчитывает получить приглашение вступить в НАТО в июне, пишут «Известия».

