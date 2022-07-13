Украина объявила о разрыве дипотношений с КНДР
Власти Украины объявили о прекращении дипломатических отношений с КНДР после признания страной самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в МИД Украины.
В украинском ведомстве назвали данное решение Пхеньяна попыткой подорвать суверенитет и независимость страны. Между тем, МИД Украины указал на еще большую токсичность России из-за ее обращения к Корее с просьбой признать независимость территориальных образований.
По мнению украинского МИД, уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР.
Дипломатические отношения между КНДР и Украиной были установлены в 1992 году.
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