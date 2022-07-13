Украина объявила о разрыве дипотношений с КНДР

В украинском ведомстве назвали данное решение Пхеньяна попыткой подорвать суверенитет и независимость страны. Между тем, МИД Украины указал на еще большую токсичность России из-за ее обращения к Корее с просьбой признать независимость территориальных образований.



По мнению украинского МИД, уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР.

Дипломатические отношения между КНДР и Украиной были установлены в 1992 году.