Украина объявила о разрыве дипотношений с КНДР

Власти Украины объявили о прекращении дипломатических отношений с КНДР после признания страной самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в МИД Украины.

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В украинском ведомстве назвали данное решение Пхеньяна попыткой подорвать суверенитет и независимость страны. Между тем, МИД Украины указал на еще большую токсичность России из-за ее обращения к Корее с просьбой признать независимость территориальных образований.

По мнению украинского МИД, уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР.

Дипломатические отношения между КНДР и Украиной были установлены в 1992 году.

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Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:КНДРУкраина
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