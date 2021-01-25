Украина объяснила поддержку Навального, признавшего Крым российским

При этом Кулеба призвал украинцев «не очаровываться» Навальным, который заявлял, что Крым никогда уже не вернется в Украину, сравнив полуостров с бутербродом с колбасой.

«Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии», - сказал Кулеба, добавив, что оппозиционеру придется извиниться за «аннексию» Крыма.

Ранее Дмитрий Кулеба пригласил представителей России приехать на международный саммит «Крымская платформа», на котором планируется обсудить перспективы возвращения полуострова в состав Украины, сообщает телеканал «360».



