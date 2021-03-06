Украина недополучила в 2020 году 3,6 млрд долларов из-за коррупции на таможне

По словам Рябикина, налоги и таможенные сборы уходят в теневой сектор экономики. Он также отметил, что из 217,5 тысяч компаний, занятых в сфере экспорта, около 5,5 тысяч оплачивают 90% всех таможенных сборов. Около 200 тысяч торговых компаний находятся "в теневом сегменте".

Уменьшению коррупции на таможне, по данным Рябикина, можно достичь с помощью автоматизации процессов и исключения "человеческого фактора" при осмотре грузов. По информации главы таможенной службы, в прошлом году общая сумма украинского импорта составила более 54 млрд долларов.

