Украина недополучила в 2020 году 3,6 млрд долларов из-за коррупции на таможне
Глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин в эфире телеканала "Украина" заявил о том, что страна в 2020 году потеряла около 100 млрд гривен (около 3,57 млрд долларов) на таможне из-за коррупции. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Рябикина, налоги и таможенные сборы уходят в теневой сектор экономики. Он также отметил, что из 217,5 тысяч компаний, занятых в сфере экспорта, около 5,5 тысяч оплачивают 90% всех таможенных сборов. Около 200 тысяч торговых компаний находятся "в теневом сегменте".
Уменьшению коррупции на таможне, по данным Рябикина, можно достичь с помощью автоматизации процессов и исключения "человеческого фактора" при осмотре грузов. По информации главы таможенной службы, в прошлом году общая сумма украинского импорта составила более 54 млрд долларов.
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