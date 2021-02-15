Экономист рассказал, как Украина превратится в «пастушескую» страну из-за МВФ
Западу от Украины нужно лишь сырье, а открытие рынка страны приведет к уничтожению ее промышленности. Об этом сообщил экономист, глава Жилищного союза Александр Скубченко.
По его мнению, сотрудничество Киева с МВФ будет аналогично опыту Монголии.
«Все, как и у нас: минимизация роли государства, "невидимая рука рынка", распродажа активов и выполнение всех прочих требований МВФ», — написал Скубченко в фейсбуке.
По словам экономиста, всего за десять лет Монголия деградировала до уровня «пастушеской» страны. Он уверен, что это происходило со всеми странами, куда «хозяйски» входил МВФ.
Скубченко призвал развивать обрабатывающую промышленность и защищать свой рынок. Он также назвал большой ошибкой властей Украины, отказавшихся от емких рынков России и стран СНГ.
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