Экономист рассказал, как Украина превратится в «пастушескую» страну из-за МВФ

Западу от Украины нужно лишь сырье, а открытие рынка страны приведет к уничтожению ее промышленности. Об этом сообщил экономист, глава Жилищного союза Александр Скубченко.

По его мнению, сотрудничество Киева с МВФ будет аналогично опыту Монголии.

«Все, как и у нас: минимизация роли государства, "невидимая рука рынка", распродажа активов и выполнение всех прочих требований МВФ», — написал Скубченко в фейсбуке.

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По словам экономиста, всего за десять лет Монголия деградировала до уровня «пастушеской» страны. Он уверен, что это происходило со всеми странами, куда «хозяйски» входил МВФ.

Скубченко призвал развивать обрабатывающую промышленность и защищать свой рынок. Он также назвал большой ошибкой властей Украины, отказавшихся от емких рынков России и стран СНГ.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МВФУкраина
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