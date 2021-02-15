Экономист рассказал, как Украина превратится в «пастушескую» страну из-за МВФ

Западу от Украины нужно лишь сырье, а открытие рынка страны приведет к уничтожению ее промышленности. Об этом сообщил экономист, глава Жилищного союза Александр Скубченко.

По его мнению, сотрудничество Киева с МВФ будет аналогично опыту Монголии.

«Все, как и у нас: минимизация роли государства, "невидимая рука рынка", распродажа активов и выполнение всех прочих требований МВФ», — написал Скубченко в фейсбуке.