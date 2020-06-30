Украина не примет денежную компенсацию за Крым
Украина откажется от «денежной компенсации» России за «оккупацию» Крыма. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода».
«А вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа — заплатите деньги, и все будет нормально? Нет. Стратегия совсем другая», - заявил дипломат.
Кулеба пояснил позицию Киева по тому вопросу, по его словам, он расценивает возвращение полуострова в состав России как «временную незаконную оккупацию».
Ранее украинский МИД призвал иностранных партнеров усилить санкции против России из-за голосования по Конституции гражданами России в Крыму, Донецкой и Луганской областях, сообщает Ura.ru. В ведомстве посчитали, что это противоречит международным нормам и правилам.
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