Украина не примет денежную компенсацию за Крым

Кулеба пояснил позицию Киева по тому вопросу, по его словам, он расценивает возвращение полуострова в состав России как «временную незаконную оккупацию».

Ранее украинский МИД призвал иностранных партнеров усилить санкции против России из-за голосования по Конституции гражданами России в Крыму, Донецкой и Луганской областях, сообщает Ura.ru. В ведомстве посчитали, что это противоречит международным нормам и правилам.

