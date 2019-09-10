Украина намерена вернуть из России еще 113 граждан

Украина заинтересована в освобождении еще 113 заключенных, которые находятся на территории РФ. Как отмечает РБК, с таким заявлением выступила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Между тем, как отмечают «Известия», о необходимости возврата находящихся в России украинцев также ранее говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление он сделал в минувшую субботу.

Как напоминает RT, обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся 7 сентября. В частности, в списке тех, кто вернулся в Киев были 24 моряка, задержанные после инцидента в Керченском проливе, а также режиссер Олег Cенцов.

Позже глава МИД России провёл встречу с главным редактором «РИА Новости-Украина» Кириллом Вышинским, который в рамках обмена вернулся в Россию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление российского внешнеполитического ведомства. Детали их беседы пока не известны.

Как напоминает РИА ФАН, ранее Кирилл Вышинский во время пресс-конференции поблагодарил всех, кто прилагал усилия для его возвращения. В частности, со словами благодарности он обратился в адрес президента России Владимира Путина, а также поблагодарил российский МИД.