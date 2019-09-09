Лавров встретился с Вышинским
Глава МИД России провёл встречу с главным редактором «РИА Новости-Украина» Кириллом Вышинским. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление российского внешнеполитического ведомства. Детали их беседы пока не известны.
Как напоминает РИА ФАН, ранее Кирилл Вышинский во время пресс-конференции поблагодарил всех, кто прилагал усилия для его возвращения. В частности, со словами благодарности он обратился в президента России Владимира Путина, а также поблагодарил российский МИД.
Главного редактора «РИА Новости – Украина» задержали в Киеве 15 мая прошлого года по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. В минувшую субботу, 7 сентября, он прилетел в Москву в рамках обмена удерживаемыми лицами с Киевом по схеме «35 на 35».
Ранее НСН писала, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал важным обмен заключенными между Россией и Украиной, который состоялся в минувшую субботу, 7 сентября. Он выразил надежду, что впоследствии с семьями встретятся и другие украинские граждане. Ранее процесс поддержал и президент США Дональд Трамп, назвавший это возможным «первым гигантским шагом к миру».
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанскийзаявил в эфире НСН, что в данном случае важнее неожиданные слова Трампа, тогда как заявление Болтона прозвучало по инерции.
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