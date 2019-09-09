Лавров встретился с Вышинским

Глава МИД России провёл встречу с главным редактором «РИА Новости-Украина» Кириллом Вышинским. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление российского внешнеполитического ведомства. Детали их беседы пока не известны.

Как напоминает РИА ФАН, ранее Кирилл Вышинский во время пресс-конференции поблагодарил всех, кто прилагал усилия для его возвращения. В частности, со словами благодарности он обратился в президента России Владимира Путина, а также поблагодарил российский МИД.

Главного редактора «РИА Новости – Украина» задержали в Киеве 15 мая прошлого года по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. В минувшую субботу, 7 сентября, он прилетел в Москву в рамках обмена удерживаемыми лицами с Киевом по схеме «35 на 35».