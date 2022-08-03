Украина накопила в хранилищах 12 млрд куб. м газа

Украина накопила болеее 12 млрд куб. м газа в хранилищах для для предстоящего отопительного сезона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные кабмина страны.

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Отмечается, что на складах также имеется 1,83 млн тонн угля, что составляет около 75% от плана (2,5 млн тонн). По данным правительства, уровень готовности к осенне-зимнему периоду находится в пределах запланированного.

Ранее в июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что добыча угля в стране сократилась примерно на треть с начала военной операции. Он также рекомендовал гражданам Украины готовиться к сложнейшему в истории государства отопительному сезону.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:Украина
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