Украина накопила в хранилищах 12 млрд куб. м газа
Украина накопила болеее 12 млрд куб. м газа в хранилищах для для предстоящего отопительного сезона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные кабмина страны.
Отмечается, что на складах также имеется 1,83 млн тонн угля, что составляет около 75% от плана (2,5 млн тонн). По данным правительства, уровень готовности к осенне-зимнему периоду находится в пределах запланированного.
Ранее в июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что добыча угля в стране сократилась примерно на треть с начала военной операции. Он также рекомендовал гражданам Украины готовиться к сложнейшему в истории государства отопительному сезону.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+14 638 / сут.
Умерли
383 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+10 266 / сут.
- В Гватемале зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян
- Банк «Зенит» перестанет осуществлять переводы в долларах и евро
- В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости коронавирусом за неделю
- Украина накопила в хранилищах 12 млрд куб. м газа
- СМИ: в Италии арестовали имущество гражданина РФ архитектора Чирилло
- Пожар на складе OZON в Подмосковье локализован
- МЧС: неизвестна судьба двух сотрудников склада OZON
- Белый дом не видит оснований для Пекина наращивать военную активность
- ООН создаст миссию по установлению факта обстрела СИЗО в Еленовке
- Под Псковом неизвестный застрелил мужчину в машине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru