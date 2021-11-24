Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией из-за мигрантов

«Это дальнейшие меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности», — подчеркнули в пограничной службе Украины.

Как отметил первый замглавы ведомства Владимир Никифоренко, сегодня на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков нелегалов на Украину. Операция «Полесье» проводится для реагирования на возможное усложнение ситуации.

Руководить спецоперацией и оперативно обмениваться информацией будут межведомственные координационные штабы и координационные группы управления. Увеличенные пограничные наряды будут осуществлять контроль режима госграницы, одновременно планируется наращивание сил и средств на возможных направлениях попыток прорыва групп мигрантов.

Кроме того, для патрулирования и мониторинга ситуации к охране границы привлекут авиацию, беспилотные авиакомплексы, технические средства наблюдения.

Ранее в Министерстве внутренних дел Украины проработали различные варианты по защите границы с Белоруссией в связи с миграционным кризисом. В частности, в ведомстве проработали сценарий введения чрезвычайного положения в приграничных областях, напоминает «Свободная пресса».

