Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией из-за мигрантов
Украина начала специальную пограничную операцию «Полесье» на границе с Белоруссией, призванную не допустить миграционного кризиса. Об этом сообщает пресс-служба государственной пограничной службы.
Отмечается, что спецоперация координируется погранслужбой и проводится совместно с силами национальной гвардии, национальной полиции, Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другими задействованными резервами.
«Это дальнейшие меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности», — подчеркнули в пограничной службе Украины.
Как отметил первый замглавы ведомства Владимир Никифоренко, сегодня на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков нелегалов на Украину. Операция «Полесье» проводится для реагирования на возможное усложнение ситуации.
Руководить спецоперацией и оперативно обмениваться информацией будут межведомственные координационные штабы и координационные группы управления. Увеличенные пограничные наряды будут осуществлять контроль режима госграницы, одновременно планируется наращивание сил и средств на возможных направлениях попыток прорыва групп мигрантов.
Кроме того, для патрулирования и мониторинга ситуации к охране границы привлекут авиацию, беспилотные авиакомплексы, технические средства наблюдения.
Ранее в Министерстве внутренних дел Украины проработали различные варианты по защите границы с Белоруссией в связи с миграционным кризисом. В частности, в ведомстве проработали сценарий введения чрезвычайного положения в приграничных областях, напоминает «Свободная пресса».
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