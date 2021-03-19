Украина на три года продлила санкции против двух российских банков

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) продлить действие санкций в отношении Сбербанка и Проминвестбанка. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

Отмечается,что Проминвестбанк является дочерней структурой российской госкорпорации ВЭБ.РФ. СНБО принял решение о продлении рестрикций 11 марта 2021 года.

В тексте документа "О применении персональных специальных экономических мер" подчеркивается, что санкции продлеваются еще на три года.

Ранее СНБО Украины ввел «максимальные санкции» в отношении 27 граждан. Среди них российские и украинские политики, включая экс-президента страны Виктора Януковича, главу Крыма Сергея Аксенова, депутата Госдумы Наталью Поклонскую.

