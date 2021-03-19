Украина на три года продлила санкции против двух российских банков
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) продлить действие санкций в отношении Сбербанка и Проминвестбанка. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.
Отмечается,что Проминвестбанк является дочерней структурой российской госкорпорации ВЭБ.РФ. СНБО принял решение о продлении рестрикций 11 марта 2021 года.
В тексте документа "О применении персональных специальных экономических мер" подчеркивается, что санкции продлеваются еще на три года.
Ранее СНБО Украины ввел «максимальные санкции» в отношении 27 граждан. Среди них российские и украинские политики, включая экс-президента страны Виктора Януковича, главу Крыма Сергея Аксенова, депутата Госдумы Наталью Поклонскую.
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