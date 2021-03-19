СНБО Украины ввел «максимальные санкции» в отношении Януковича, Аксенова и Поклонской

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел «максимальные санкции» в отношении 27 граждан, в числе которых российские и украинские политики. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания совета.

На Украине призвали ввести санкции против Януковича и Азарова

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала СНБО ввести экономические санкции против бывшего президента страны Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, бывшего министра обороны Павла Лебедева, экс-министра образования Дмитрия Табачника и бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.

Кроме указанных лиц, санкции СНБО коснутся главы Крыма Сергея Аксенова, председателя крымского Госсовета Владимира Константинова, бывшего прокурора республики, ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской и других.

Данилов подчеркнул, что большинство попавших под санкции лиц являются гражданами России.

Кроме того, секретарь СНБО сообщил о введении ограничений против ряда бывших сотрудников правоохранительных органов, которые «изменили присяге» и работают на территории России и неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей.

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