СНБО Украины ввел «максимальные санкции» в отношении Януковича, Аксенова и Поклонской

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала СНБО ввести экономические санкции против бывшего президента страны Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, бывшего министра обороны Павла Лебедева, экс-министра образования Дмитрия Табачника и бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.

Кроме указанных лиц, санкции СНБО коснутся главы Крыма Сергея Аксенова, председателя крымского Госсовета Владимира Константинова, бывшего прокурора республики, ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской и других.

Данилов подчеркнул, что большинство попавших под санкции лиц являются гражданами России.

Кроме того, секретарь СНБО сообщил о введении ограничений против ряда бывших сотрудников правоохранительных органов, которые «изменили присяге» и работают на территории России и неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей.

