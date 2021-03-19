СНБО Украины ввел «максимальные санкции» в отношении Януковича, Аксенова и Поклонской
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел «максимальные санкции» в отношении 27 граждан, в числе которых российские и украинские политики. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания совета.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала СНБО ввести экономические санкции против бывшего президента страны Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, бывшего министра обороны Павла Лебедева, экс-министра образования Дмитрия Табачника и бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.
Кроме указанных лиц, санкции СНБО коснутся главы Крыма Сергея Аксенова, председателя крымского Госсовета Владимира Константинова, бывшего прокурора республики, ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской и других.
Данилов подчеркнул, что большинство попавших под санкции лиц являются гражданами России.
Кроме того, секретарь СНБО сообщил о введении ограничений против ряда бывших сотрудников правоохранительных органов, которые «изменили присяге» и работают на территории России и неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей.
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