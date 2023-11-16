Кэмерон впервые встретился с Зеленским в качестве главы МИД Британии

Видео встречи разместил в своем Telegram украинский лидер. К видео он написал, что благодарен Британии за поддержку. «Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критической инфраструктуры»,— написал Зеленский под видео.

На этой неделе действующий глава кабинета министров Великобритании Риши Сунак назначил Кэмерона на пост главы МИД. Он возглавлял правительство в 2010–2016 годах.



