Кэмерон впервые встретился с Зеленским в качестве главы МИД Британии
Новый министр иностранных дел и бывший премьер Великобритании Дэвид Камерон совершил первый рабочий визит на Украину. Там политик встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Видео встречи разместил в своем Telegram украинский лидер. К видео он написал, что благодарен Британии за поддержку. «Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критической инфраструктуры»,— написал Зеленский под видео.
На этой неделе действующий глава кабинета министров Великобритании Риши Сунак назначил Кэмерона на пост главы МИД. Он возглавлял правительство в 2010–2016 годах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru