Украина и Великобритания договорились о «столетнем» партнерстве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о «столетнем» партнёрстве. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Премьер Британии Стармер прибыл на Украину

Отмечается, что в рамках достигнутых договорённостей Киев и Лондон будут развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения и создании оружия.

«Великобритания также расширит программу подготовки украинских военных», - говорится в сообщении телеканала.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение о безопасности, так как Будапешт отказался внести в документ пункт о поддержке вступления страны в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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