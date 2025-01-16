Украина и Великобритания договорились о «столетнем» партнерстве

Отмечается, что в рамках достигнутых договорённостей Киев и Лондон будут развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения и создании оружия.

«Великобритания также расширит программу подготовки украинских военных», - говорится в сообщении телеканала.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение о безопасности, так как Будапешт отказался внести в документ пункт о поддержке вступления страны в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

