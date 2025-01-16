Украина и Великобритания договорились о «столетнем» партнерстве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о «столетнем» партнёрстве. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
Отмечается, что в рамках достигнутых договорённостей Киев и Лондон будут развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения и создании оружия.
«Великобритания также расширит программу подготовки украинских военных», - говорится в сообщении телеканала.
Ранее Зеленский заявил, что Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение о безопасности, так как Будапешт отказался внести в документ пункт о поддержке вступления страны в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru