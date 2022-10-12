«Украина и торговля»: Песков о переговорах Путина с президентом ОАЭ

На встрече президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна и российского лидера Владимира Путина обсуждались двусторонние отношения и ситуация на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, ОАЭ играют важную роль в обмене пленными, Москва выразила заинтересованность в продолжении посредничества Абу-Даби.

Также Песков подчеркнул, что на встрече было констатировано наблюдение о стремительном росте объема торговых отношений двух стран, что устраивает обе стороны.

СМИ: президент ОАЭ Аль Нахайян пришел на встречу с Путиным в кроссовках

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал российского лидера Владимира Путина о позиции Украины по ряду вопросов. Об этом сообщает эмиратское агентство WAM.

Визит президента ОАЭ в Россию стал первым с момента его назначения в мае 2022 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаОАЭВладимир Путин
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