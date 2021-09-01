Украина и США подписали соглашение об использовании информации о путешествующих гражданах

Подписание состоялось в ходе визита украинской делегации в США. Дайнеко назвал этот договор важным шагом стратегического сотрудничества в сфере безопасности.



Глава украинской погранслужба также отметил, что это новый уровень партнерства между государствами, направленный на противодействие террористическим угрозам и защиту границ.

В настоящее время украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским находится в США. Встреча Зеленского и президента США Байдена запланирована на 1 сентября.

