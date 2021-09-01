«Пусть почитает физику». Зеленскому разъяснили про «грязный газ», негодяев и «карбоновый след»
Из-за «зашкаливающей» коррупции на Украине газ, доходящий до потребителей этой страны, «в три раза грязнее» чем тот, что идет в Европу, сказал НСН Сергей Пикин.
Президенту Украины, назвавшему российский газ «самым грязным в мире», следует подучить физику, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Ранее Владимир Зеленский сделал соответствующее заявление на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. Он объяснил, что российский газ «грязный» из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также «из-за коррупции, шантажа и манипуляций». В мае похожее заявление сделала Гренхольм.
«Это политические заявления. Ни тот, ни другая не понимают технологий добычи газа, его транспортировки и доставки. С точки зрения «карбонового следа», то есть климатического воздействия, добыча газа и его доставка по газопроводам имеет меньший углеродный след, чем сжиженный газ. Есть еще процедуры сжижения газа, доставки его на судах, которые работают не на солнечных батареях, а на углеводородах. С этой точки зрения углеродный след нашего газа аналогичен тому, как это бывает в других странах, где газ добывается таким же способом и идет по газопроводам. Эти технологии, что у Катара и других ближневосточных стран, что у России и Норвегии. А все остальное, что они говорят, - это их личное мнение, пусть почитают учебники физики», - советует Пикин.
Он также объяснил, почему на Украине считают «Газпром» главным врагом и виновником всех своих бед.
«С точки зрения Украины, конечно, главный враг - это «Газпром», который не дает бесплатный газ и не дает много денег на содержание украинской газотранспортной системы. В идеале он бы еще сто миллиардов кубометров в год пропускал и платил бы миллиардов десять долларов за это, - тогда вообще было бы шикарно, а "негодяи" такое благо Украине не дают. Конечно, «Газпром» виноват во всех бедах», - пояснил директор Фонда энергетического развития.
В ответ на обвинения Киева в «шантаже» он предложил руководству Украины стать акционерами «Газпрома».
«Украина желает получать больше денег за транзит газа. Мы договорились на один контракт, а они считают, что «Газпром» мог бы пропускать больше газа и не строить другие газопроводы, такие как «Северный поток-2» или «Турецкий поток», а все, что нажито, отдавать Украине напрямую. Ну что же, предлагаю правительству Украины стать акционером «Газпрома» и получать дивиденды по акциям, как наше правительство», - сказал Пикин.
При этом он отметил, что коррупция на Украине делает газ, доходящий до потребителей этой страны, «в три раза грязнее» идущего в Европу.
«Уровень коррупции в отраслях, связанных с экспортом-импортом, на Украине зашкаливает. И до того, как газ доходит до конечного украинского потребителя, там такое количество посредников зарабатывают на нем, что, конечно, в этом переносном смысле, о котором говорил Зеленский, любой газ, попадающий на территорию Украины, троекратно «грязнее», чем газ в Европе», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее на заявления Зеленского о «самом грязном газе» отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь - это их исконное название. То говорят, что крещение Руси - это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ - самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно», - сказал Лавров.
В конце мая эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в беседе Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал ложью заявления Дженнифер Грэнхольм о том, что российский газ якобы «самый грязный на Земле». При этом он усомнился в компетентности американского министра энергетики.
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