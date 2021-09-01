«Пусть почитает физику». Зеленскому разъяснили про «грязный газ», негодяев и «карбоновый след»

«Это политические заявления. Ни тот, ни другая не понимают технологий добычи газа, его транспортировки и доставки. С точки зрения «карбонового следа», то есть климатического воздействия, добыча газа и его доставка по газопроводам имеет меньший углеродный след, чем сжиженный газ. Есть еще процедуры сжижения газа, доставки его на судах, которые работают не на солнечных батареях, а на углеводородах. С этой точки зрения углеродный след нашего газа аналогичен тому, как это бывает в других странах, где газ добывается таким же способом и идет по газопроводам. Эти технологии, что у Катара и других ближневосточных стран, что у России и Норвегии. А все остальное, что они говорят, - это их личное мнение, пусть почитают учебники физики», - советует Пикин.

Он также объяснил, почему на Украине считают «Газпром» главным врагом и виновником всех своих бед.

«С точки зрения Украины, конечно, главный враг - это «Газпром», который не дает бесплатный газ и не дает много денег на содержание украинской газотранспортной системы. В идеале он бы еще сто миллиардов кубометров в год пропускал и платил бы миллиардов десять долларов за это, - тогда вообще было бы шикарно, а "негодяи" такое благо Украине не дают. Конечно, «Газпром» виноват во всех бедах», - пояснил директор Фонда энергетического развития.

В ответ на обвинения Киева в «шантаже» он предложил руководству Украины стать акционерами «Газпрома».

«Украина желает получать больше денег за транзит газа. Мы договорились на один контракт, а они считают, что «Газпром» мог бы пропускать больше газа и не строить другие газопроводы, такие как «Северный поток-2» или «Турецкий поток», а все, что нажито, отдавать Украине напрямую. Ну что же, предлагаю правительству Украины стать акционером «Газпрома» и получать дивиденды по акциям, как наше правительство», - сказал Пикин.

При этом он отметил, что коррупция на Украине делает газ, доходящий до потребителей этой страны, «в три раза грязнее» идущего в Европу.

«Уровень коррупции в отраслях, связанных с экспортом-импортом, на Украине зашкаливает. И до того, как газ доходит до конечного украинского потребителя, там такое количество посредников зарабатывают на нем, что, конечно, в этом переносном смысле, о котором говорил Зеленский, любой газ, попадающий на территорию Украины, троекратно «грязнее», чем газ в Европе», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее на заявления Зеленского о «самом грязном газе» отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров.