Украина и Дания подписали соглашение о безопасности

По его словам, подписи под документом поставили украинский лидер Владимир Зеленский и датский премьер-министр Метте Фредериксен.

Согласно соглашению, Дания, помимо прочего, будет предоставлять Украине высокотехнологичную военную помощь в виде беспилотников, средств связи и радаров, истребителей, боеприпасов, тренажеров и обучения.

«Кроме того, датский Фонд в поддержку Украины выделил 8,5 млрд евро на поддержку нашего государства в 2023-2028 годах», - заключил Жовква.

Ранее Украина подписала двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности с Германией, сообщает RT.

