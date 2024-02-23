Украина и Дания подписали соглашение о безопасности

Украина и Дания подписали соглашение о безопасности на 10 лет. Об этом в своих соцсетях заявил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква.

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По его словам, подписи под документом поставили украинский лидер Владимир Зеленский и датский премьер-министр Метте Фредериксен.

Согласно соглашению, Дания, помимо прочего, будет предоставлять Украине высокотехнологичную военную помощь в виде беспилотников, средств связи и радаров, истребителей, боеприпасов, тренажеров и обучения.

«Кроме того, датский Фонд в поддержку Украины выделил 8,5 млрд евро на поддержку нашего государства в 2023-2028 годах», - заключил Жовква.

Ранее Украина подписала двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности с Германией, сообщает RT.

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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