Украина и Дания подписали соглашение о безопасности
Украина и Дания подписали соглашение о безопасности на 10 лет. Об этом в своих соцсетях заявил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква.
По его словам, подписи под документом поставили украинский лидер Владимир Зеленский и датский премьер-министр Метте Фредериксен.
Согласно соглашению, Дания, помимо прочего, будет предоставлять Украине высокотехнологичную военную помощь в виде беспилотников, средств связи и радаров, истребителей, боеприпасов, тренажеров и обучения.
«Кроме того, датский Фонд в поддержку Украины выделил 8,5 млрд евро на поддержку нашего государства в 2023-2028 годах», - заключил Жовква.
Ранее Украина подписала двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности с Германией, сообщает RT.
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