Премьер-министр Бангладеш встретилась с Зеленским

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом политик рассказала на пресс-конференции по итогам визита в Германию, передает РИА Новости.

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«Я попросила его [Зеленского] немедленно найти эффективные пути разрешения продолжающегося украинско-российского конфликта», — указала премьер-министр.

Шейх Хасина отметила, что стороны выразили удовлетворение двусторонними связями и выразили заинтересованность в установлении сотрудничества в сфере торговли пшеницей, пищевым маслом и другими сельхозтоварами.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, напоминает RT.

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
ТЕГИ:УкраинаБангладешВладимир Зеленский

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