Премьер-министр Бангладеш встретилась с Зеленским
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом политик рассказала на пресс-конференции по итогам визита в Германию, передает РИА Новости.
«Я попросила его [Зеленского] немедленно найти эффективные пути разрешения продолжающегося украинско-российского конфликта», — указала премьер-министр.
Шейх Хасина отметила, что стороны выразили удовлетворение двусторонними связями и выразили заинтересованность в установлении сотрудничества в сфере торговли пшеницей, пищевым маслом и другими сельхозтоварами.
Ранее Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, напоминает RT.
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