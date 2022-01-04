Эстонский депутат Лооне назвала свою страну «злобным провокатором»

Депутат напомнила, что поставки оружия нарушают минские соглашения и добавила, что «всем понятно, что это оружие будет использовано против русских».

Лооне также подчеркнула, что при обсуждении гарантий безопасности, которые Россия предложила НАТО, страны Европы могут «оказаться за бортом».

«Это потому, что мы и союзникам успели продемонстрировать свою маниакальную воинственность и бесполезность на практике», — заявила Лооне.

Эстонский депутат напомнила, что главная роль малых государств — быть посредником и примирителем с целью сохранения мира.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в Twitter заявила, что виртуальное заседание глав МИД стран НАТО пройдёт 7 января. В числе тем будет обсуждение сосредоточения российских войск возле Украины.

