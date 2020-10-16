Украина готовит новое разведение сил на линии разграничения в Донбассе
Украина готовит новое разведение военных сил и техники на линии разграничения в Донбассе до 10 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Украины по вопросам неподконтрольных территорий Донбасса Алексея Резникова.
Как передает агентство, Киев также рассчитывает открыть еще два пункта пропуска на линии разграничения в районе города Счастье и поселка Золотое. Резников отметил, что диалог, посвященный разведению сил, проходил в Париже. Работа также ведется на еще четырех направлениях.
По данным украинского вице-премьера, локации для четырех следующих пунктов уже выбраны, а также определены еще 19 мест, в которых вероятно проведение "гуманитарного разминирования".
Однако, как заявляет агентство "Укринформ", переговоры еще не окончены и окончательных решений еще не принято. По состоянию на 16 октября в неподконтрольной Киеву Луганской области не работает ни один пропускной пункт.
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