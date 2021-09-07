«Украина – это террористическое государство»: Аксенов высказался о диверсии в Крыму

Ранее в ФСБ сообщили, что взрыв на газопроводе в селе Перевальном под Симферополем 23 августа был организован подразделением Главного управления разведки Украины в г. Херсоне при участии экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» («Меджлис», запрещена в РФ).

«Все это еще раз доказывает, что деятельность провокаторов из меджлиса и их сторонников является частью гибридной войны, развернутой против России, и что Украина – это террористическое государство. Артист готовит террористов, он пытается запугать крымчан путем насилия и террора», — отметил Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что «такая тактика не пройдет», и пообещал достойный ответ на любые провокации. Также Аксенов поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за профессиональную работу, выразив уверенность в объективности следствия и справедливости суда в деле о диверсии.

