«Украина – это террористическое государство»: Аксенов высказался о диверсии в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале назвал Украину террористическим государством после совершенной на полуострове диверсии на газопроводе.
Ранее в ФСБ сообщили, что взрыв на газопроводе в селе Перевальном под Симферополем 23 августа был организован подразделением Главного управления разведки Украины в г. Херсоне при участии экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» («Меджлис», запрещена в РФ).
«Все это еще раз доказывает, что деятельность провокаторов из меджлиса и их сторонников является частью гибридной войны, развернутой против России, и что Украина – это террористическое государство. Артист готовит террористов, он пытается запугать крымчан путем насилия и террора», — отметил Аксенов.
Глава Крыма подчеркнул, что «такая тактика не пройдет», и пообещал достойный ответ на любые провокации. Также Аксенов поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за профессиональную работу, выразив уверенность в объективности следствия и справедливости суда в деле о диверсии.
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