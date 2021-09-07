ФСБ: Взрыв на газопроводе в Крыму организовала украинская разведка

Диверсия на газопроводе в Крыму в августе нынешнего года была организована главным управлением разведки Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в г. Херсоне - так называемой оперативной службой "Таврия" при участии "Меджлис крымско-татарского народа" ("Меджлис", запрещенная в РФ экстремистская организация)», — цитирует сообщение РИА Новости.

Сотрудники ФСБ России 4 сентября задержали посредника, зампреда «Меджлиса» Наримана Джелялова, а также непосредственных исполнителей подрыва участка газопровода Асана и Азиза Ахтемовых. Задержанные уже дали признательные показания.

Украинская разведка обещала исполнителям диверсии около 2 тысяч долларов, отмечает РЕН ТВ.

Накануне Киевский районный суд Симферополя арестовал Джелялова до 4 ноября, напоминает Ura.ru.

Напомним, о повреждении газопровода в селе Перевальном под Симферополем стало известно 23 августа. Было установлено, что повреждение могло произойти из-за «противоправных действий неустановленных лиц». По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, причастных объявили в розыск.

