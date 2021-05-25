Украина допустила смену переговорной площадки по Донбассу из-за событий в Минске
Пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Алексей Арестович предположил, что переговоры в рамках ТКГ придется перенести из Минска из-за отказа Белоруссии "быть нейтральным государством". Об этом политик заявил в эфире телеканала "Наш".
По словам Арестовича, страна под руководством действующего президента Александра Лукашенко "дрейфует" в сторону от нейтральной политики. Он отметил, что даже после снятия ограничений, вызванных пандемией COVID-19, проводить переговоры в Минске Украина скорее всего не сможет.
Украинский представитель рассказал, что Белоруссия перестала быть нейтральным государством, и поэтому Украина намерена "подыскивать какую-то европейскую столицу" для организации переговорного процесса по Донбассу. Арестович подчеркнул, что эта страна не должна быть "членом НАТО".
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