Украина допустила смену переговорной площадки по Донбассу из-за событий в Минске

Пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Алексей Арестович предположил, что переговоры в рамках ТКГ придется перенести из Минска из-за отказа Белоруссии "быть нейтральным государством". Об этом политик заявил в эфире телеканала "Наш".

Скажи мне, кто твой друг. Почему Лукашенко токсичен

По словам Арестовича, страна под руководством действующего президента Александра Лукашенко "дрейфует" в сторону от нейтральной политики. Он отметил, что даже после снятия ограничений, вызванных пандемией COVID-19, проводить переговоры в Минске Украина скорее всего не сможет.

Украинский представитель рассказал, что Белоруссия перестала быть нейтральным государством, и поэтому Украина намерена "подыскивать какую-то европейскую столицу" для организации переговорного процесса по Донбассу. Арестович подчеркнул, что эта страна не должна быть "членом НАТО".

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/UkraineMFA
ТЕГИ:МинскМинские ПереговорыДонбассУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры