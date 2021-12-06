«Пропаганда, лишенная смысла». В России открестились от плана «вторжения» на Украину
США продолжают убеждать мир в желании России напасть на Украину. Эксперты рассказали НСН, что моделируют подобную ситуацию исключительно в контексте «агрессии Украины».
Часть стран Евросоюза первоначально не поверила в то, что Россия готовит «вторжение» на территорию Украины, в результате чего США вынуждены были раскрыть «разведданные», которые говорят об этом, написала газета Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, это помогло убедить скептически настроенные страны, в том числе Германию, в том, что «Кремль может скоро направить свои войска на Украину».
Издание отмечает, что информация от американской разведки начала поступать в начале ноября перед встречей министров НАТО. Тогда Вашингтон сообщил о концентрации российских войск вдоль границы с Украиной и прочих свидетельствах, якобы говорящих о «возможных приготовлениях к нападению».
Президент США Джо Байден во время разговора со своим Владимиром Путиным во вторник намерен «предостеречь» российского коллегу от «вторжения», сообщает Financial Times.
Судя по всему, раскрытые Штатами разведданные вполне убедили ЕС в готовящемся «вторжении» России, и в минувшие выходные немецкая газета Bild опубликовала схему военного вторжения на Украину, а источники издания назвали даже дату: конец января — начало февраля 2022 года. По их данным, якобы существует два сценария военной атаки России: одновременная с нескольких фронтов или поэтапное нападение. Цель России, как пишет газета со ссылкой на источники в НАТО, — занять около двух третей территории Украины.
If this 🇷🇺 invasion of 🇺🇦 happens it will be a major European war with very profound consequences. It is unlikely to be confined to the territory of 🇺🇦. pic.twitter.com/BDD8eWzVw3— Carl Bildt (@carlbildt) December 4, 2021
На публикацию откликнулась официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая на своей странице в Telegram назвала статью пропагандой, лишенной здравого смысла, а источник ее вдохновения дипломат посоветовала «искать за океаном».
В свою очередь сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что эти публикации журналистов «отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: "Надо поставить русских на место!"». Он добавил, что готовится необходимая для агрессии атмосфера. По его мнению, аналогичное нагнетание обстановки западными СМИ происходило перед интервенциями в Ирак и Ливию.
Между тем в России говорят о возможности «вторжения» исключительно в контексте «агрессии Украины». В конце ноября глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Украина может пойти на «военную авантюру» в Донбассе. По его словам, Запад провоцирует Киев на «антироссийские действия», а к границам нашей страны перебрасывают подразделения и технику НАТО.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что надеется на то, что вооруженного конфликта России с Украиной не произойдет, несмотря на продолжающиеся провокации и подталкивание к нему со стороны стран Запада.
«Сегодня, к сожалению, мы констатируем тот факт, что провокации продолжаются, прежде всего на юго-восточном, крымском направлении. Страны Запада подталкивают Украину к разнузданным действиям. Я не хочу заниматься шапкозакидательством, надеюсь и даже уверен, что этого (вооруженного конфликта России с Украиной – прим. НСН) не произойдет. Но, если горячие головы примут такое решение, то они получат не просто холодный душ, а холодный свинцовый душ», - сказал Швыткин.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр отмечает, что угроза эскалации нарастает. Он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что если «токсичная риторика» все-таки приведет к реальному столкновению, то конфликт начнется не раньше середины января.
«По сезонно-климатическим основаниям сейчас никакой крупномасштабной войны не предвидится, потому что грязь еще не замерзла, распутица еще не кончилась, но скоро замерзнет. Ближайшее время открытия окна возможностей – середина января или ближе к февралю», - сказал Фельгенгауэр.
Возможный военный конфликт с Украиной может обернуться в пользу России из-за роста цен на углеводороды и усиления геополитических позиций страны, заявил экономист Василий Колташов.
«Я предполагаю, что такого уж большого удара по экономике от конфликта с Украиной не будет, потому что он будет успешным для России, а это будет поднимать акции государства. Если Украина доведет дело до вооруженного конфликта с нашей страной, то, скорее всего, он будет не очень продолжительным просто в силу глубокого внутреннего развала, в котором находится Украина как государство. Кроме того, этот конфликт, если он начнется, будет сопровождаться прекращением поставок газа из России по всем континентальным газовым маршрутам. Окажется, что без них европейская экономика нежизнеспособна в современных условиях и должна будет войти в период распада. Как ни парадоксально, я предполагаю рост мировых цен на нефть и на газ из-за дефицита российских поставок, и это, с точки зрения рынка, будет стресс в пользу России. Как только всё закончится, мы увидим экономический рост», - прогнозирует Колташов в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Не увидел крупных экономических потерь со стороны России в случае войны с Украиной и заслуженный экономист России, экс-депутат Госдумы Сергей Калашников. По его словам, эти события скажутся на курсе валют и ценах, однако не сильно на них повлияют, так как Россия и сейчас живет в условиях изоляционизма.
«Это повлияет на нашу экономику и на связи со всем миром. Реакция мира будет. Но я не считаю, что при том низком уровне кооперации, который сейчас существует, это будет иметь какие-то особые последствия, помимо тех тенденций, которые уже сейчас есть в экономике. Курс валют – это, пожалуй, единственное, на чем отразится конфликт. Рубль дополнительно упадет», - заявил Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В России неоднократно опровергали информацию о якобы готовящемся вторжении на Украину. Президент Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» 30 ноября отметил, что о возможности ввода российских войск на Украину говорили еще в начале года, но этого до сих пор не произошло. По его словам, главная задача в «налаживании отношений», для чего необходимо «учитывать интересы всех участников международных отношений». В результате, по словам Путина, «все будет хорошо».
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заверил, что Москва не собирается ни на кого нападать, и назвал неприемлемой истерику, которая нагнетается в западных СМИ.
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