«Пропаганда, лишенная смысла». В России открестились от плана «вторжения» на Украину

На публикацию откликнулась официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая на своей странице в Telegram назвала статью пропагандой, лишенной здравого смысла, а источник ее вдохновения дипломат посоветовала «искать за океаном».

В свою очередь сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что эти публикации журналистов «отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: "Надо поставить русских на место!"». Он добавил, что готовится необходимая для агрессии атмосфера. По его мнению, аналогичное нагнетание обстановки западными СМИ происходило перед интервенциями в Ирак и Ливию.

Между тем в России говорят о возможности «вторжения» исключительно в контексте «агрессии Украины». В конце ноября глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Украина может пойти на «военную авантюру» в Донбассе. По его словам, Запад провоцирует Киев на «антироссийские действия», а к границам нашей страны перебрасывают подразделения и технику НАТО.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что надеется на то, что вооруженного конфликта России с Украиной не произойдет, несмотря на продолжающиеся провокации и подталкивание к нему со стороны стран Запада.

«Сегодня, к сожалению, мы констатируем тот факт, что провокации продолжаются, прежде всего на юго-восточном, крымском направлении. Страны Запада подталкивают Украину к разнузданным действиям. Я не хочу заниматься шапкозакидательством, надеюсь и даже уверен, что этого (вооруженного конфликта России с Украиной – прим. НСН) не произойдет. Но, если горячие головы примут такое решение, то они получат не просто холодный душ, а холодный свинцовый душ», - сказал Швыткин.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр отмечает, что угроза эскалации нарастает. Он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что если «токсичная риторика» все-таки приведет к реальному столкновению, то конфликт начнется не раньше середины января.

«По сезонно-климатическим основаниям сейчас никакой крупномасштабной войны не предвидится, потому что грязь еще не замерзла, распутица еще не кончилась, но скоро замерзнет. Ближайшее время открытия окна возможностей – середина января или ближе к февралю», - сказал Фельгенгауэр.

Возможный военный конфликт с Украиной может обернуться в пользу России из-за роста цен на углеводороды и усиления геополитических позиций страны, заявил экономист Василий Колташов.

«Я предполагаю, что такого уж большого удара по экономике от конфликта с Украиной не будет, потому что он будет успешным для России, а это будет поднимать акции государства. Если Украина доведет дело до вооруженного конфликта с нашей страной, то, скорее всего, он будет не очень продолжительным просто в силу глубокого внутреннего развала, в котором находится Украина как государство. Кроме того, этот конфликт, если он начнется, будет сопровождаться прекращением поставок газа из России по всем континентальным газовым маршрутам. Окажется, что без них европейская экономика нежизнеспособна в современных условиях и должна будет войти в период распада. Как ни парадоксально, я предполагаю рост мировых цен на нефть и на газ из-за дефицита российских поставок, и это, с точки зрения рынка, будет стресс в пользу России. Как только всё закончится, мы увидим экономический рост», - прогнозирует Колташов в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».