Указ Санду о выдвижении Гаврилицы на пост премьера Молдавии признали незаконным

Конституционный суд (КС) Молдавии признал «нарушающим конституцию» указ президента Майи Санду о повторном выдвижении кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра. Заседание транслировала пресс-служба КС.

Санду повторно выдвинула Гаврилицу на пост премьер-министра

Ранее молдавский парламент не утвердил бывшего министра финансов Наталью Гаврилицу на должность премьера республики. Санду 11 февраля повторно выдвинула Гаврилицу кандидатом в премьеры.

По мнению наблюдателей, президент хотела спровоцировать досрочные выборы в парламент, чтобы усилить поддержку в законодательном органе, улучшив представительство своей Партии действия и солидарности.

Депутаты от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), несогласные с решением президента, обратились в КС. Парламентарии обвинили Санду в попытке узурпации власти. Депутаты подчеркнули, что Молдавия — парламентская республика. Кроме того, ПСРМ обратила внимание на подобные ситуации в прошлом, когда суд обязывал главу государства выдвигать в премьеры предложенного большинством кандидата.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Конституционный СудМолдавия
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