Санду повторно выдвинула Гаврилицу на пост премьер-министра
Президент Молдавии Майя Санду повторно выдвинула кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, передает РИА Новости.
Ранее в четверг парламент страны не утвердил экс-министра финансов Молдавии Наталью Гаврилицу на пост премьера республики. Предыдущий глава правительства Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку после оглашения итогов президентских выборов, на которых действовавшего тогда президента Игоря Додона победила Майя Санду.
У оппозиционных партий Молдавии есть свои кандидаты в премьеры. Так, бывший президент страны и лидер Соцпартии Игорь Додон предложил выдвинуть на пост главы правительства экс-министра финансов Марианну Дурлештяну. При этом партия Додона вместе с парламентской группой Pentru Moldova сформировали парламентское большинство. Однако Санду заявила, что не уверена в искренности поддержки депутатами кандидатуры Дурлештяну и намекнула на подкуп и давление на депутатов.
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