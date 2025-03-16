Уиткофф заявил, что видит конструктивную позицию РФ по украинскому урегулированию

Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о наличии конструктивного подхода со стороны России в вопросе урегулирования украинского конфликта. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу CBS, отвечая на слова президента Франции, который ранее выразил мнение о неискренности намерений России в стремлении к мирному разрешению ситуации.

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По словам Уиткоффа, подобные оценки основаны на недостатке точной информации и противоречат тому конструктивному настрою, который он наблюдает в ходе переговоров.

Он также подчеркнул, что достижение договоренностей о прекращении огня на Украине остается крайне сложной задачей, однако все стороны демонстрируют готовность продолжать обсуждение этого вопроса.

Уиткофф добавил, что разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, который может состояться на предстоящей неделе, будет отражать позитивный импульс и готовность к достижению долгосрочного мира на Украине.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что сделка по Украине будет предусматривать отказ Киева от территорий в обмен на гарантии безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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