Уиткофф заявил, что президенты РФ и США могут созвониться на следующей неделе

По словам Уиткоффа, он рассчитывает, что разговор между президентами состоится на этой неделе.



Ранее госсекретарь США Марко Рубио отметил, что переговоры Уиткоффа с Путиным в Москве прошли продуктивно и носили позитивный характер.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вечером 13 марта Владимир Путин принял Уиткоффа. В ходе встречи российский лидер передал через него информацию и дополнительные сигналы, предназначенные для Дональда Трампа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

