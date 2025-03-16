Уиткофф заявил, что президенты РФ и США могут созвониться на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп может поговорить с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN.

Путин вчера выслушал Уиткоффа и передал через него информацию для Трампа

По словам Уиткоффа, он рассчитывает, что разговор между президентами состоится на этой неделе.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио отметил, что переговоры Уиткоффа с Путиным в Москве прошли продуктивно и носили позитивный характер.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вечером 13 марта Владимир Путин принял Уиткоффа. В ходе встречи российский лидер передал через него информацию и дополнительные сигналы, предназначенные для Дональда Трампа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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