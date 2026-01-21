Уиткофф заявил, что 22 января вместе с Кушнером отправится в Россию
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что планирует 22 января вместе с зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером отправиться в Россию. Об этом сообщает RT.
В интервью американскому телеканалу CNBC он уточнил, что цель поездки - встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как пишет ТАСС, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер планирует в четверг провести встречу с Уиткоффом.
Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил о сомнительных перспективах возможного визита Уиткоффа в Москву из-за отсутствия реальной повестки для обсуждений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уиткофф заявил, что 22 января вместе с Кушнером отправится в Россию
- Население не поймет: Зачем Польша отказалась от определений «муж» и «жена»
- Песков: Власти Подмосковья контактируют с владельцем пекарни «Машенька»
- «Чемодан без ручки»: Почему Трамп сдал курдов в Сирии
- Песков: Вопросы по Украине обсуждаются в закрытом режиме
- Споры про сборы: Как выход «Аватара 3» изменил подсчет кассы теневого проката
- В Новосибирске два человека пострадали при обрушении крыши ТЦ
- США задержали седьмой танкер в Карибском море, нарушающий блокаду Венесуэлы
- Приставы завели на Чубайса новое производство об аресте активов
- Онищенко не увидел в России фильмов про «нормальную семью»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru