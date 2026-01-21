Уиткофф заявил, что 22 января вместе с Кушнером отправится в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что планирует 22 января вместе с зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером отправиться в Россию. Об этом сообщает RT.

Уиткофф назвал «очень позитивными» переговоры с Дмитриевым в Давосе

В интервью американскому телеканалу CNBC он уточнил, что цель поездки - встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как пишет ТАСС, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер планирует в четверг провести встречу с Уиткоффом.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил о сомнительных перспективах возможного визита Уиткоффа в Москву из-за отсутствия реальной повестки для обсуждений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

