Уиткофф заявил, что 22 января вместе с Кушнером отправится в Россию

Два человека пострадали в результате обрушения кровли магазина в Новосибирске Число пострадавших из-за ночной атаки на дом в Адыгее возросло до 13 Песков: Все вопросы по урегулированию на Украине обсуждаются в закрытом режиме СМИ: Водители в возрасте старше 65 лет оказались в зоне риска лишения прав Геннадий Онищенко пожурил россиян, которые поехали на новогодние каникулы в Европу