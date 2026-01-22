Уиткофф: Время завершить конфликт на Украине

Добиться завершения украинского конфликта возможно, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Об этом сообщает РИА Новости.

Какие пункты мирного плана «уточнит» Путин на встрече с Уиткоффом

Как отметил чиновник в ходе мероприятия в Давосе, «время завершить» конфликт.

«И, я думаю, мы с этим справимся», - подчеркнул Уиткофф.

Ранее спецпосланник президента США анонсировал встречу в Москве с российским лидером Владимиром Путиным 22 января, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / LUDOVIC MARIN / EPA
ТЕГИ:СШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры