Уиткофф: Время завершить конфликт на Украине
22 января 202610:53
Добиться завершения украинского конфликта возможно, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил чиновник в ходе мероприятия в Давосе, «время завершить» конфликт.
«И, я думаю, мы с этим справимся», - подчеркнул Уиткофф.
Ранее спецпосланник президента США анонсировал встречу в Москве с российским лидером Владимиром Путиным 22 января, напоминает РЕН ТВ.
