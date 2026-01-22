Уиткофф: Время завершить конфликт на Украине

Москвичей снова просят выбирать для поездок городской транспорт В Москве активно развивается общественный проект «Герои нашей Родины» Почти 90% страховых случаев с квартирами в Москве приходится на заливы Около 600 детенышей появились на свет в Московском зоопарке в 2025 году Облачная погода и слабый снег ожидаются в столичном регионе сегодня