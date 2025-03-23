Трамп: Общение с Путиным было рациональным

Американский лидер Дональд Трамп назвал свое общение с президентом России Владимиром Путиным рациональным. Об этом политик заявил в интервью порталу «OutKick».

Он также подчеркнул, что «хорошо знает» российского президента и добавил, что доволен тем, что отношения между двумя государствами не ухудшились из-за звучавших в 2016 году обвинений России в якобы вмешательстве в президентские выборы в США.

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18 марта Путин и Трамп провели второй телефонный разговор за последнее время. В Кремле сообщили, что в ходе беседы президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал такую инициативу.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков объявил, что экспертная встреча российской и американской делегаций пройдет 24 марта в Эр-Рияде. РФ на переговорах будет представлять глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияСШАТелефонный РазговорДональд ТрампВладимир Путин

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