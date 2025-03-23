Трамп: Общение с Путиным было рациональным

18 марта Путин и Трамп провели второй телефонный разговор за последнее время. В Кремле сообщили, что в ходе беседы президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал такую инициативу.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков объявил, что экспертная встреча российской и американской делегаций пройдет 24 марта в Эр-Рияде. РФ на переговорах будет представлять глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».