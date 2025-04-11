Белый дом связал визит спецпосланника в РФ с переговорами о мире на Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Россию для проведения переговоров с представителями Кремля и Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По словам Левитт, визит Уиткоффа рассматривается Вашингтоном как очередной шаг в рамках переговорного процесса, направленного на достижение прекращения огня и подготовку окончательного мирного соглашения между Россией и Украиной.