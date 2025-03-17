Уиткофф: Россия и США обсуждают договоренности по Черному морю
17 марта 202500:28
Специальный посланник лидера США Стив Уиткофф заявил телеканалу CBS, что в рамках контактов по Украине обсуждается потенциальная договоренность о Черном море.
Отмечается, что основное в переговорах о прекращении огня — достижение того, «чтобы люди в приграничных районах не дрались друг с другом».
Также Уиткофф заявил, что президенты РФ и США могут созвониться в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru