Уиткофф: Россия и США обсуждают договоренности по Черному морю

Специальный посланник лидера США Стив Уиткофф заявил телеканалу CBS, что в рамках контактов по Украине обсуждается потенциальная договоренность о Черном море.

Отмечается, что основное в переговорах о прекращении огня — достижение того, «чтобы люди в приграничных районах не дрались друг с другом».

Также Уиткофф заявил, что президенты РФ и США могут созвониться в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

