Уиткофф: Как и все бывшие сотрудники КГБ, Путин очень умный человек

Российский лидер Владимир Путин, как и все бывшие сотрудники КГБ, очень умный человек. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

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«В КГБ шли только самые умные люди в стране», - заметил политик.

18 марта Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели второй официальный телефонный разговор. До этого Уиткофф лично встретился с российским президентом в Москве.

Ранее Стивен Уиткофф рассказал, что Владимир Путин передал американскому лидеру его портрет, написанный российским художником, передают «Известия».

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ФОТО: AP / ТАСС
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