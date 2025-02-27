Уиткофф допустил экономическое сотрудничество США и России после конфликта

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что после завершения конфликта на Украине у России и Соединенных Штатов могут появиться значительные возможности для экономического взаимодействия. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Уиткоффа, Россия обладает крупными запасами минеральных ресурсов, а эффективные контакты между Москвой и Вашингтоном могут способствовать долгосрочному сотрудничеству.