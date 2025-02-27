Уиткофф допустил экономическое сотрудничество США и России после конфликта
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что после завершения конфликта на Украине у России и Соединенных Штатов могут появиться значительные возможности для экономического взаимодействия. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Fox News.
По словам Уиткоффа, Россия обладает крупными запасами минеральных ресурсов, а эффективные контакты между Москвой и Вашингтоном могут способствовать долгосрочному сотрудничеству.
Он подчеркнул, что хорошие коммуникации позволяют выстраивать партнерские отношения и выразил готовность содействовать этому процессу.
25 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что США находятся в постоянном контакте с российской стороной по урегулированию конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru