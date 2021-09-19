Удобство «отложенного решения» на ДЭГ оценили 214 тысяч москвичей - Венедиктов

Около 214 тысяч уникальных пользователей-участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) воспользовались функцией «отложенное решение. Об этом журналистам рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

Общественный штаб: Сбоев в работе системы ДЭГ на выборах в столице нет

«214 тыс. уникальных людей прибегло к отложенному решению за все время. Это от уже принявших участие в электронном голосовании (составляет – прим. НСН) 12,5%», - отметил Алексей Венедиктов.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Свыше 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Отдать голос в дистанционном формате можно в любое время до 20:00 19 сентября.

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Фото: opmoscow.ru
ТЕГИ:МоскваГолосованиеВыборыАлексей Венедиктов
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