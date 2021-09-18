Общественный штаб: Сбоев в работе системы ДЭГ на выборах в столице нет

«Ночью, вы знаете, что здесь дежурили наши коллеги, ночных происшествий не зафиксировано. За вчерашний день МГИК по предложению штаба и отдельных кандидатов аннулировала результаты на восьми урнах - все восемь переносные ящики - это надомное голосование, можно сказать, что это слабое место. Нет ни одного аннулирования стационарных ящиков, нет ни одного аннулирования и сбоя электронного голосования», - отметил Венедиктов.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Свыше 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Отдать голос в дистанционном формате можно в любое время до 20:00 19 сентября.

