Общественный штаб: Сбоев в работе системы ДЭГ на выборах в столице нет

Сбоев электронного голосования в первые сутки на выборах не выявлено, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

В Москве голосование на выборах в Госдуму идет в штатном режиме

«Ночью, вы знаете, что здесь дежурили наши коллеги, ночных происшествий не зафиксировано. За вчерашний день МГИК по предложению штаба и отдельных кандидатов аннулировала результаты на восьми урнах - все восемь переносные ящики - это надомное голосование, можно сказать, что это слабое место. Нет ни одного аннулирования стационарных ящиков, нет ни одного аннулирования и сбоя электронного голосования», - отметил Венедиктов.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Свыше 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Отдать голос в дистанционном формате можно в любое время до 20:00 19 сентября.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Единый День ГолосованияГолосованиеМосквичиМоскваВыборы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры