Ударивший петербурженку полицейский извинился перед ней в больнице

«Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит», - цитирует молодого человека Telegram-канал «Mash на Мойке».

Мужчина признался, что для него самого ситуация стала шоком и личной трагедией, когда он узнал, что произошло.

Пострадавшая похвалила цветы, которые он принес.

«Ладно, ничего страшного. С богом», - ответила Юдина и после этого выписалась из больницы.

Напомним, накануне ей принес свои извинения в связи с инцидентом и предложил любую помощь начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга Сергей Музыка. Женщина приняла извинения.

Накануне в стране прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Пострадавшие были со стороны протестующих и представителей правопорядка.

