Ударивший петербурженку полицейский извинился перед ней в больнице
Полицейский, который ударил в живот во время незаконной акции в Петербурге 23 января Маргариту Юдину, с извинениями пришел к ней в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.
«Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит», - цитирует молодого человека Telegram-канал «Mash на Мойке».
Мужчина признался, что для него самого ситуация стала шоком и личной трагедией, когда он узнал, что произошло.
Пострадавшая похвалила цветы, которые он принес.
«Ладно, ничего страшного. С богом», - ответила Юдина и после этого выписалась из больницы.
Напомним, накануне ей принес свои извинения в связи с инцидентом и предложил любую помощь начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга Сергей Музыка. Женщина приняла извинения.
Накануне в стране прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Пострадавшие были со стороны протестующих и представителей правопорядка.
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