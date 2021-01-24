Ударивший петербурженку полицейский извинился перед ней в больнице

Полицейский, который ударил в живот во время незаконной акции в Петербурге 23 января Маргариту Юдину, с извинениями пришел к ней в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

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«Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит», - цитирует молодого человека Telegram-канал «Mash на Мойке».

Мужчина признался, что для него самого ситуация стала шоком и личной трагедией, когда он узнал, что произошло.

Пострадавшая похвалила цветы, которые он принес.

«Ладно, ничего страшного. С богом», - ответила Юдина и после этого выписалась из больницы.

Напомним, накануне ей принес свои извинения в связи с инцидентом и предложил любую помощь начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга Сергей Музыка. Женщина приняла извинения.

Накануне в стране прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Пострадавшие были со стороны протестующих и представителей правопорядка.

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ФОТО: Flickr
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