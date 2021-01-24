Росгвардейца уволят за насмешку над пострадавшей женщиной на акции в Петербурге

Видео, на котором росгвардеец смеется над произошедшим инцидентом с женщиной и силовиком, оказалось в Сети. Полиция и прокуратура проводят соответствующую проверку ЧП.

Накануне в стране прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Москве и Петербурге, по данным СМИ, самое большое количество задержанных.

