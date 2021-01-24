Росгвардейца уволят за насмешку над пострадавшей женщиной на акции в Петербурге

Росгвардеец, который посмеялся на видео над ЧП с женщиной, которую ударил ногой правоохранитель во время несанкционированной акции в Санкт-Петербурге, уволят со службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна.

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Видео, на котором росгвардеец смеется над произошедшим инцидентом с женщиной и силовиком, оказалось в Сети. Полиция и прокуратура проводят соответствующую проверку ЧП.

Накануне в стране прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Москве и Петербурге, по данным СМИ, самое большое количество задержанных.

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ФОТО: РИА Новости//Валерий Мельников
ТЕГИ:УвольнениеСанкт-ПетербургРосгвардия
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