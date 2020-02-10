Ученым вернули возможность общаться с иностранными коллегами

Знаковым стал этот день для российских академиков – членов «Клуба 1 июля», объединившего членов РАН, не согласных с реформой Российской академии наук. Они, а впоследствии и общее собрание Академии, требовали отмены приказа Минобрнауки об ограничениях на контакты российских ученых с зарубежными коллегами. Его содержание стало известно летом минувшего года, когда в СМИ появились сканы документа с грифом «для служебного пользования». Он, в частности, вменял в обязанность российским научным организациям сообщать в министерство о будущей встрече с зарубежными коллегами за пять дней до ее предполагаемой даты. Встречаться с иностранным ученым российские научные работники должны были как минимум по двое. И только по будням: на встречи в выходные требовалось разрешение начальства. И если встреча на таких условиях все же состоялась, по ее итогам следовало составить отчет с основной темой беседы, паспортными данными всех участников и даже копиями паспортов иностранцев.

Дикие по современным меркам требования вызвали вполне объяснимую бурю возмущения в научном сообществе, наиболее видные представители которого в августе прошлого года потребовали немедленной отмены приказа. Тогда пресс-служба Минобрнауки опубликовала комментарий, из которого следовало, что приказ носит рекомендательный характер, отражает мировые тенденции и его исполнение поможет лучше учитывать международные связи российских ученых. Объяснения, прозвучавшие как насмешка, ученых не удовлетворили, и требования об отмене документа с их стороны продолжали поступать. Разобраться в ситуации обещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но никаких сообщений об отмене или отзыве одиозного приказа не поступало. Так продолжалось вплоть до смены правительства России, в рамках которой главой Минобрнауки вместо Михаила Котюкова был назначен Валерий Фальков. И вот на пресс-конференции 10 февраля Валерий Фальков сообщил, что приказ отменен.

Новость об отмене скандального приказа стала поводом для журналистов поинтересоваться у представителя Кремля, не означает ли это, что наследие правительства Медведева будет подвергнуто инвентаризации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос «абсолютно некорректным» и заявил, что не считает «возможным и целесообразным на него отвечать». По его словам, итоги работы правительства Медведева «получили весьма позитивную оценку президента Путина», и нынешнее правительство «не начинает с чистого листа».

Отвечать на возникший вопрос, быть может, и нецелесообразно, а вот оценить свежим, желательно, непредвзятым взглядом «творческое наследие» прежних руководителей министерств и ведомств было бы весьма полезно. Вот, к примеру, провела Счетная палата аудит, по итогам которого признала работу правительства Медведева неэффективным – и ничего некорректного в этом никто не усмотрел. Вот и отмененное нынче предписание сканировать паспорта зарубежных научных коллег еще может оказаться самым безобидным.

