Ни планов, ни целей. Счетная палата «разнесла» правительство Медведева

Такой вывод делается в докладе Счетной палаты, которая провела стратегический аудит деятельности федеральных органов исполнительной власти. По мнению аудиторов, система стратегического планирования разбалансирована и неэффективна и в таком состоянии не способствует достижению национальных целей. В структуру федеральных органов исполнительной власти входит ни много ни мало 17 министерств, четыре федеральные службы и три федеральных агентства, а также 15 подведомственных служб и 14 агентств. «Нормативно-правовые акты не формируют завершенную систему стратегического планирования. Они не согласованы между собой и не актуализированы в соответствии с документами, определяющими национальные цели и стратегические задачи социально-экономического развития страны», - констатируется в отчете Счетной палаты. Как результат - ни один из утвержденных планов деятельности ФОИВ на 2019-2024 годы не соответствует установленным требованиям. В их планы деятельности включено только 26% показателей госпрограмм и подпрограмм, за которые они отвечают. Из показателей национальных и федеральных проектов в планах учтено лишь 55%.



В переводе на русский язык этот документ показывает, что прежнее правительство не собиралось нести ответственность за достижение доброй половины показателей нацпроектов. У чиновников ведь как? Что указано в плане работы на определенный период, за то и отвечаешь. А не указано в плане, так какой спрос в отчете? Отсюда потрясающий вывод, который делает в связи с опубликованными данными «МК»: даже сами власти не знают, на что расходуется больше половины бюджета страны. В 2018 году все федеральные органы исполнительной власти получили из бюджета 9,5 трлн рублей (с учетом расходов на реализацию функций в установленной сфере), при том, что весь бюджет-2018 составлял 16,5 трлн.

Все бывшие члены неэффективного, по мнению Счетной палаты, правительства, не вошедшие в состав нового кабинета министров, трудоустроены. Как уже рассказывала НСН, зарплаты некоторых бывших министров на новых местах работы существенно превышают сумму в полмиллиона рублей в месяц. При том, что некоторых из этих «некоторых» было бы неплохо занять пошивом варежек после того, как они с успехом развалили вверенные их попечению сферы.

За что такая милость, спрашивается? В Москве еще помнят историю о том, как известный советский поэт-фронтовик, увидев в Доме литераторов своего еще более знаменитого коллегу, обмывавшего очередную Госпремию, будучи в подпитии, громко спросил: «А этому-то за что дали?» На что лауреат ответил: «А за хорошее поведение»...

